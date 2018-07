Nintendo: Will zukünftig jede Woche 20 bis 30 Indie-Spiele für Switch veröffentlichen - 4Players.de

yopparai hat geschrieben: ? vor 48 Minuten

Sowas reguliert sich früher oder später selbst. Wenn?s nicht gekauft wird, wird?s irgendwann auch nicht mehr produziert/veröffentlicht. Und wenn doch ... tjoa...Solange ich ein Spiel immer noch per Suche finde und regelmäßig gute Titel dabei sind ist alles gut, da können die so viele Indies in den Shop stellen wie sie wollen. Sollten vielleicht nur ab und zu mal wieder nen Direct auflegen um die durchaus zahlreichen lohnenden Titel etwas in den Vordergrund zu schieben.