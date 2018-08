Nintendo: Präsentation kommender Indie-Highlights für Switch - 4Players.de

Nintendo hat anlässlich der gamescom 2018 in Köln ein über zwanzig Minuten langes Video veröffentlicht, in dem man auf kommende Spiele-Highlights aufmerksam machen will, die unabhängige Entwickler für Switch kreiert haben. Darunter das frisch im eShop erschienene Kampfspiel Morphies Law und das Taktik-Abenteuer Bad North sowie die Nintendo Switch Edition von Prison Architect, die demnächst um einen Ausbrecher-Modus ergänzt werden soll.Weiter heißt es: "Fans der mobilen TV-Konsole dürfen sich auf eine breite Palette an Indie-Titeln freuen, die bald im Nintendo eShop erhältlich sein werden. Zu den Highlights zählen Multiplayer-Kampfspiele wie Morphies Law, Jump-'n'-Run-Abenteuer wie Monster Boy and the Cursed Kingdom oder knifflige Puzzles wie Baba Is You. In der wachsenden Sammlung hochwertiger Indie-Spiele für Nintendo Switch finden alle etwas Passendes."