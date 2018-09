Nintendo: Direct-Präsentation für Donnerstagnacht geplant - 4Players.de

Nintendo macht es wieder spannend: Donnerstagnacht (bzw. streng genommen Freitagmorgen, 7. September, um 0:00 Uhr) wird erneut eine 35 Minuten lange Direct-Präsentation gestreamt, in der zur Geisterstunde neue Infos präsentiert werden sollen. Ein Hinweis auf Details zur bestätigten Neuauflage von Luigis Mansion ? Das verrät die Pressemitteilung leider nicht. Allgemein wird lediglich erläutert, dass man ein Hauptaugenmerk auf kommende Titel für 3DS und Switch lege:

"Nintendo-Fans können sich am Freitag, den 7. September um 00:00 Uhr MEZT auf eine brandneue Nintendo Direct-Übertragung freuen. In dieser ca. 35 Minuten langen Präsentation liegt das Hauptaugenmerk auf kommenden Titeln für Nintendo 3DS und Nintendo Switch. Die Präsentation wird auf der Nintendo Direct-Website sowie dem Nintendo DE-YouTube-Kanal per Livestream übertragen."