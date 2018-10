Nintendo: Geschäftsbericht: 5 Mio. Switch-Verkäufe in sechs Monaten; Hoffnungen auf Smash Bros. und Pokémon - 4Players.de

Auch Nintendo hat nach Microsoft und Sony seine Bücher geöffnet und den Geschäftsbericht für das erste Halbjahr (April bis September 2018) des laufenden Geschäftsjahres vorgelegt. Im besagten Zeitraum wurden 5,07 Millionen Switch-Exemplare abgesetzt. Seit Markteinführung der Konsole sind insgesamt 22,86 Mio. Einheiten in Umlauf - und damit wurden die Gesamtverkaufszahlen des GameCubes überholt. 24 Prozent aller Switch-Konsolen wurden Japan verkauft. 40 Prozent in den USA. 36 Prozent im "Rest der Welt". Zum Vergleich: Die PS4 verkaufte sich im gleichen Zeitraum 7,1 Mio. Mal.Es bleibt allerdings abzuwarten, ob Nintendo die eigene Prognose halten kann, denn das Unternehmen möchte im aktuellen Geschäftsjahr (April 2018 bis März 2019) knapp 20 Millionen Switch-Konsolen verkaufen. Nach den ersten sechs Monaten stehen knapp fünf Millionen unter dem Strich. Super Smash Bros. Ultimate und Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli! werden die Verkäufe zweifelsohne anheizen, aber ob das reichen wird, ist unklar. Nintendo hat für den 1. November eine weitere Direct-Ausgabe angekündigt, die sich ausschließlich um Super Smash Bros. Ultimate drehen wird und weitere Gerüchte besagen, dass im November eine weitere Direct-Ausgabe folgen soll. Beim Software-Verkauf sieht die Lage etwas besser aus. 100 Mio. Nintendo-Spiele sollen im Geschäftsjahr verkauft werden. 42,13 Mio. Exemplare gingen bereits über die Ladentheken - inkl. Digitalverkäufe, aber nur wenn die Spiele auch eine Box-Version haben.Eine Million Geräte aus der 2DS-&-3DS-Familie wurden verkauft. Insgesamt sind nun 73,53 Mio. Handheld-Geräte abgesetzt worden. 6,27 Mio. Software-Titel wurden verkauft, hier werden vor allem Captain Toad: Treasure Tracker (Juli) und WarioWare Gold (August) erwähnt.Die Mini-Konsolen Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System und Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System liegen zusammengenommen bei 3,69 Mio. verkauften Exemplaren. Bei Mobile-Titeln wurde das in ausgewählten Gebieten gestartete Dragalia Lost positiv erwähnt - vor allem in Japan. Auch Super Mario Run, Fire Emblem Heroes und Animal Crossing: Pocket Camp sollen weiterhin beliebt sein. Donkey Kong Country: Tropical Freeze hat sich seit dem Verkaufsstart im Mai über 1,67 Millionen Mal verkauft. Mario Tennis Aces (Juni) liegt bei 2,16 Millionen. Das Unternehmen verzeichnete in den sechs Monaten einen Gewinn in Höhe von 64,576 Mrd. Yen (ca. 505 Mio. Euro) - ein Plus von 25,4 Prozent. Der Umsatz legte um vier Prozent zu und beträgt 388,905 Mrd. Yen (ca. 3 Mrd. Euro).Verkaufszahlen ausgewählter Switch-Titel (gestaffelt nach Verkäufen in diesem Geschäftsjahr):Donkey Kong Country: Tropical FreezeIn diesem Geschäftsjahr: 1,67 Mio.Gesamt: 1,67 Mio.Mario Tennis AcesIn diesem Geschäftsjahr: 2,16 Mio.Gesamt: 2,16 Mio.Mario Kart 8 DeluxeIn diesem Geschäftsjahr: 2,49 Mio.Gesamt: 11,71 Mio.The Legend of Zelda: Breath of the WildIn diesem Geschäftsjahr: 1,81 Mio.Gesamt: 10,28 Mio.Super Mario OddyseyIn diesem Geschäftsjahr: 1.76 Mio.Gesamt: 12,17 Mio.Splatoon 2In diesem Geschäftsjahr: 1,45 Mio.Gesamt: 7,47 Mio.