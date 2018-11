Nintendo: "Weihnachts-Mall Tour 2018" in 21 deutschen Shoppingcentern - 4Players.de

Nintendo hat die "Weihnachts-Mall Tour 2018" angekündigt. In 21 deutschen Shoppingcentern sollen von November bis Dezember allerlei Spiele und Nintendo Switch präsentiert werden. Angespielt werden können Super Mario Party, Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, FIFA 19 und Super Smash Bros. Ultimate (ab dem 7. Dezember).Ihren Auftakt feiert die Nintendo Mall Tour 2018 am Samstag, dem 17. November, in der Siegener City Galerie und im Koblenzer Löhr-Center. Die Tour endet am verkaufsoffenen Sonntag, dem 23. Dezember, im Alexa in Berlin. Auch Gewinnspiele und Co. werden geboten.