Nintendo: Betreiber von ROM-Seiten müssen zwölf Millionen Dollar Schadensersatz leisten - 4Players.de

Bei illegalen ROM-Downloadseiten und den damit verbundenen Copyright-Verletzungen versteht Nintendo bekanntlich keinen Spaß. Das haben jetzt auch die Betreiber der beiden Webseiten LoveROMS.com und LoveRETRO.co zu spüren bekommen. Wie Torrentfreak.com berichtet, hat sich das Pärchen nach einer Klage von Nintendo nicht nur schuldig bekannt, sondern auch einer Einigung zugestimmt, die Schadensersatzzahlungen von etwa zwölf Millionen Dollar vorsieht.Da es unwahrscheinlich ist, dass die Schuldigen so viel Geld auf der hohen Kante haben, spekuliert die Webseite, dass der hohe Betrag vornehmlich als Abschreckung für andere Betreiber von ROM-Seiten dient und die reale Strafe deutlich niedriger ausfallen dürfte.Per einstweiliger Verfügung wurde außerdem in beidseitigem Einvernehmen beschlossen, dass das Pärchen ab sofort nie wieder die Urheberrechte von Nintendo verletzen darf. Darüber hinaus müssen die beiden sämtliche Nintendo-Spiele und Emulatoren auf eigene Kosten an Nintendo übergeben. Zusätzlich müssen sie ihre Domains LoveROMs.com und LoveRETRO.co an die Japaner überschreiben.Zwar muss das Dokument noch unterzeichnet werden, doch scheint dies nur noch Formsache zu sein.