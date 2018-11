Nintendo: USA: Switch, Spiele und Mini-Konsolen verkauften sich von Thanksgiving bis zum Cyber Monday stark - 4Players.de

Nintendo hat von Thanksgiving (22. November) bis zum Cyber Monday (26. November) mehr als 250 Millionen Dollar ausschließlich in den USA umgesetzt. Die Daten basieren auf internen Zahlen des Unternehmens und umfassen alle Systeme, Spiele und Zubehör ( Quelle ).Die Nintendo Switch verzeichnete in der besagten Woche die stärkste Woche seit der Markteinführung im März 2017. Keine andere Konsole aus dem Hause Nintendo konnte sich in der fünftägigen Zeitspanne häufiger verkaufen; auch die Wii nicht. Laut Adobe Analytics gehörte Nintendo Switch zu den meistverkauften Artikeln an Thanksgiving und war das meistverkaufte Gaming-Produkt vom Black Friday bis zum Cyber Monday (nur Online-Handel). Der gesamte US-Hardwareumsatz von Thanksgiving bis Cyber Monday stieg übrigens um 45 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2017. Daten von Microsoft und Sony liegen nicht vor.Die Hardware-Verkäufe von Nintendo Switch stiegen im Vergleich zu 2017 um 115 Prozent. Bisher sind in den USA mehr als 8,2 Millionen Switch-Exemplare verkauft worden. Der Absatz von First-Party-Spielen (Spiele von Nintendo), einschließlich digitaler Downloads, überstieg vom 22. bis zum 26. November die Eine-Million-Mark. Das Ergebnis des Vorjahres wurde um 78 Prozent übertroffen.Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! haben sich seit dem 16. November zusammengerechnet mehr als 1,5 Millionen Mal verkauft. Super Mario Party hat sich bereits über eine Million Mal in den USA verkauft und wurde zum meistverkauften Spiel aus der Mario-Party-Serie. Es ist zudem der fünfte Millionen-Seller auf der Switch in den USA neben The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey und Splatoon 2.Die Anzahl der verkauften 3DS-Systeme in den USA stieg bis zum 26. November auf 22 Millionen. Pokémon Ultramond und Ultrasonne haben sich insgesamt 2,2 Mio. Mal verkauft. Das Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System ist über zwei Mio. Mal in Umlauf. Das Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System liegt nach dem Black-Friday-Wochenende bei über 2,5 Millionen Verkäufen.