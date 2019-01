Nintendo: 2018: 350 Mio. Dollar mit vier Mobile-Games umgesetzt; Fire Emblem Heroes führt mit Abstand - 4Players.de

Nintendo erzielte im vergangenen Jahr (2018) mit Mobile Games auf Android- und iOS-Geräten einen Umsatz von fast 350 Millionen Dollar, dies meldet das Mobile-Marktforschungsunternehmen Sensor Tower . Den Löwenanteil (fast zwei Drittel) machte Fire Emblem Heroes aus - mit einem Umsatz in Höhe von 230 Millionen Dollar. Seit der Veröffentlichung im Februar 2017 stehen 487 Mio. Dollar unter dem Strich. Fire Emblem Heroes ist in 40 Ländern verfügbar.Obwohl Dragalia Lost (das neueste der vier Mobile-Spiele aus dem Hause Nintendo) erst am Ende des dritten Quartals 2018 und in nur fünf Ländern veröffentlicht wurde, steuerte das Spiel einen Umsatz in Höhe von 58,4 Millionen Dollar bei. 66 Prozent des Umsatzes stammt aus Japan. Animal Crossing: Pocket Camp liegt bei fast 48,6 Millionen Dollar. Es wurde im November 2017 veröffentlicht. Vergleicht man den Umsatz aus dem November 2017 mit dem November 2018, so ging der Umsatz von 8,1 Millionen Dollar auf 4,5 Millionen Dollar (um 44 Prozent) zurück.Für Super Mario Run, dem ersten Mobile-Spiel von Nintendo, wurde 2018 etwas mehr als zehn Millionen Dollar ausgegeben, das ist weit entfernt von den 31 Millionen Dollar, die es im Jahr 2017 eingesammelt hat. Im Gegensatz zu den anderen drei "Free-to-play-Titeln" ist Super Mario Run ein klassischer "Pay-to-play-Titel" und liegt bei der Monetarisierung deutlich hinten. Es wird erwartet, dass Mario Kart Tour als nächster Mobile-Titel noch vor März 2019 an den Start gehen wird - inkl. In-App-Käufen.