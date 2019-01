Nintendo: Geschäftsbericht: 32 Mio. Switch-Konsolen in Umlauf, Absatzprognose aber gesenkt; Smash Bros. stark - 4Players.de

Mario Kart 8 Deluxe: 15,02 Mio.

Super Mario Odyssey: 13,76 Mio.

Super Smash Bros. Ultimate: 12,08 Mio.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 11,68 Mio.

Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli!: 10,00 Mio.

Splatoon 2: 8,27 Mio.

Super Mario Party: 5,30 Mio.

1-2 Switch: 2,86 Mio.

Mario Tennis Aces: 2,53 Mio.

Kirby: Star Allies: 2,42 Mio.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze: 2,08 Mio.

Octopath Traveler: 1,08 Mio.

Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit: 1,06 Mio.

Captain Toad: Treasure Tracker: 1,05 Mio.

Nintendo hat im jüngsten Geschäftsbericht bekannt gegeben, dass seit der Markteinführung (März 2017 bis Ende Dezember 2018) weltweit insgesamt 32,27 Millionen Switch-Konsolen verkauft wurden. Zum Weihnachtsgeschäft im Zeitraum Oktober bis Dezember 2018 wurden allein 9,41 Millionen Konsolen verkauft.Im laufenden Geschäftsjahr (April 2018 bis März 2019) wollte Nintendo eigentlich 20 Millionen Geräte verkaufen, aber dieses Ziel hat das Unternehmen nun gesenkt. Nintendo geht von 17 Millionen Switch-Verkäufen aus. In den neun Monaten von April bis Dezember 2018 wurden bereits 14,49 Switch-Exemplare verkauft - eine Steigerung um 19,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Vom Nintendo 3DS (inkl. Nintendo 2DS) wurden 2,31 Millionen Exemplare abgesetzt (Vorjahr: 5,86 Millionen). Die beiden Retro-Mini-Konsolen (Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System und Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System) sind seit Markteinführung 5,83 Millionen Mal verkauft worden.Die Softwareverkäufe von Nintendo von April 2018 bis Dezember 2018 haben sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt (auf 94,64 Millionen). Besonders Super Smash Bros. Ultimate ist mit 12,08 Millionen Verkäufen seit Dezember 2018 mächtig eingeschlagen. Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! liegen bei 10 Millionen. Super Mario Party konnte sich über 5,3 Mio. Mal verkaufen. Die Einnahmen aus dem Mobile-Geschäft stiegen um 14,7 Prozent auf 33,3 Mrd. Yen. Dragalia Lost wird als besonders stark erwähnt.Für Januar bis März 2019 werden New Super Mario Bros. U Deluxe und Yoshis Crafted World als wichtige Software-Titel genannt - sowie Software von anderen Herstellern. "Unser Ziel ist es, die Nutzerbasis der Plattform durch neue Titel zu erweitern und den Absatz beliebter, bereits auf dem Markt befindlicher, Titel zu stärken", heißt es in dem Geschäftsbericht. Übersicht über die Software-Verkäufe auf Switch: