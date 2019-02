Nintendo: Versiegeltes Exemplar von Super Mario Bros. für Rekordsumme versteigert - 4Players.de

Ein versiegeltes Exemplar des NES-Klassikers Super Mario Bros. ist für eine Rekordsumme von 100.150 Dollar im Rahmen einer Versteigerung von Heritage Auctions verkauft worden. Nach Angaben auf der Seite des Anbieters sicherte sich eine Gruppe von Bietern das Modul, das sich seit 34 Jahren ungeöffnet in der Originalverpackung befindet.Aus einem Guide von Wata Games geht hervor, dass es zwischen 1985 und 1994 aufgrund von Nachproduktionen elf verschiedene Box-Versionen gibt. Bei dem besagten Exemplar handelt es sich um Teile der Erstauflage, die 1985 und 1986 als Test ausschließlich in New York und Los Angeles veröffentlicht wurden sowie über eine Versiegelung mit Stickern verfügen. Es ist das bisher einzig bekannte Spiel, dessen Zustand Wata Games mit einer nahezu perfekten Wertung von 9,4 (Near Mint Grade) und A++ beim Seal-Rating zertifiziert hat.Zu den Bietern zählt Zac Gieg, Besitzer von Just Play Video Games aus Pennsylvania. Er vergleicht das seltene Exemplar mit den ersten Auflagen der Action-Comics und meint: "Das ist der erste Auftritt von Superman in Videospielform. Wir alle wissen, wie schwer es ist, ein bereits geöffnetes Exemplar in diesem tollen Zustand zu finden. Jetzt ein versiegeltes vorzufinden, ist etwas, von dem ich nie geglaubt hätte, es jemals zu sehen - und das, obwohl sich seit über 20 Jahren alte Videospiele verkaufe."