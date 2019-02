Nintendo: Reggie Fils-Aimé (Präsident und COO von Nintendo of America) geht in den Ruhestand - 4Players.de

Nintendo fans, Reggie has a message for all of you. Please take a look. pic.twitter.com/EAhaEl5oEJ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 21. Februar 2019

Reggie Fils-Aimé wird am 15. April 2019 von seiner Position als Präsident und COO von Nintendo of America zurücktreten. Laut Businesswire wird er in den Ruhestand gehen. Fils-Aime war 15 Jahre bei Nintendo of America - zunächst als "Executive Vice President of Sales and Marketing" und seit Mai 2006 als Präsident. Sein Nachfolger wird Doug Bowser, der derzeitige "Senior Vice President of Sales and Marketing"."Da ich mich darauf freue, sowohl mit guter Gesundheit als auch mit guter Laune abzutreten, ist dies für mich kein 'Game Over', sondern ein "Level-Up" für mehr Zeit mit meiner Frau, meiner Familie und meinen Freunden", schreibt der scheidende Präsident."Es war mein großes Glück, mit Reggie vier Jahre lang bei Nintendo of America zu arbeiten und von ihm gefördert zu werden", sagte Bowser. "Und seien sie versichert, wir werden weiterhin auf seiner Arbeit aufbauen, um unsere Marke weiterzuentwickeln und zu erweitern und Nintendos globale Mission, ein Lächeln zu erzeugen, zu verwirklichen. Es werden noch Millionen folgen."