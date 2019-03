Nintendo: Hält sich bei Mikrotransaktionen und der Monetarisierung von Smartphone-Spielen wohl zurück - 4Players.de

Nintendo scheint den (externen) Entwicklern von ihren Free-to-play-Spielen die Devise ausgegeben zu haben, dass ihre Titel nicht zu aggressiv auf Mikrotransaktionen ausgelegt werden sollen, heißt es im Wall Street Journal via Kotaku . Laut einer Quelle, die mit den Geschäftsplänen von Nintendo vertraut sein soll, sollen die Smartphone-Spiele eher als Möglichkeit genutzt werden, die Nintendo-Marken zu bewerben. "Das Unternehmen befürchtet, dass man es für seine Gier bei Smartphone-Spielen kritisieren könnte", so wird die Quelle zitiert.Eines dieser Mobile-Spiele ist Dragalia Lost von CyberAgent Inc. - ein Rollenspiel, in dem neue Charaktere via Grinding gesammelt werden können. Als das Spiel im September 2018 erschien, beklagten sich einige Spieler, dass es zu schwierig sei, die seltensten Kämpfer zu bekommen - die sich ebenfalls gegen echtes Geld in einem Ingame-Lotteriesystem freischalten lassen. Als Reaktion auf diese Kritik scheint Nintendo das Studio angewiesen zu haben, die Ausbalancierung zu verändern, damit die Spieler weniger Geld ausgeben müssen. Ein Mitarbeiter von Kotaku und aktiver Spieler von Dragalia Lost bestätigte, dass jedes neue Update seit der Veröffentlichung des Spiels "ziemlich großzügig war" und selbst sehr aktive Spieler nicht dazu verleitet werden, viel Geld auszugeben."Nintendo ist nicht daran interessiert, große Menge an Einnahmen aus einem einzigen Smartphone-Spiel zu erzielen", sagte ein Mitarbeiter von CyberAgent dem Wall Street Journal. "Wenn wir das Spiel alleine entwickelt hätten, hätten wir viel mehr verdient." Dennoch hatte Nintendo im Jahr 2018 ca. 350 Mio. Dollar mit vier Mobile-Games umgesetzt ( wir berichteten ).Auch DeNA Co., ein weiteres Mobile-Gaming-Studio, das an allen wichtigen Mobile-Titeln von Nintendo gearbeitet hat bzw. noch immer arbeitet, darunter Miitomo, Super Mario Run, Fire Emblem Heroes, Animal Crossing: Pocket Camp und Mario Kart Tour, schlägt in eine ähnliche Kerbe. Laut Bericht sagte der CEO des Unternehmens (Isao Moriyasu) im Februar, dass das einzige Handyspiel von DeNA, das sich nicht in Schwierigkeiten befinden würde, Megido 72 sei, ein stark monetarisiertes Rollenspiel, das DeNA allein entwickelt hat. Nintendo hat den Bericht bisher nicht kommentiert.