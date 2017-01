Fallout 4: PS4-Pro-Update (1440p-Auflösung) und hochauflösende Texturen für PC im Anmarsch - 4Players.de

Screenshots mit hochauflösenden Texturen vom PC

In der nächsten Woche soll das versprochene PlayStation-4-Pro-Update für Fallout 4 erscheinen. Das besagte Update auf Version 1.9 bietet 1440p-Auflösung, eine erhöhte Darstellungsreichweite für Bäume, Gras, Objekte und Nicht-Spieler-Charaktere sowie verbesserte volumetrische Beleuchtung.Außerdem wird die PC-Version ein (kostenloses) Paket mit "hochauflösenden Texturen" spendiert bekommen. "Dieser kostenlose Download ist ein Dankeschön an unsere treuen PC-Fans, die uns so ausdauernd unterstützt haben - nicht nur bei Fallout 4, sondern über mehrere Jahrzehnte und Spiele hinweg", heißt es vom Hersteller. Um die hochauflösenden Texturen nutzen zu können, ist 58 GB zusätzlicher Festplattenspeicher erforderlich. Der Computer sollte zudem die folgenden (empfohlenen) Systemanforderungen erfüllen: Windows 7/8/10 (64-Bit-Betriebssystem), Intel Core i7-5820K oder besser, Geforce GTX 1080 8 GB oder AMD Radeon RX 490 8 GB und mindestens 8 GB RAM. Darüber hinaus sind neue Features für die Mod-Inhalte (PC, PS4 und Xbox One) von Fallout 4 und Skyrim Special Edition geplant.