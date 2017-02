Fallout 4: PC: Patch 1.9 und hochauflösende Texturen verfügbar - 4Players.de

Eisenherz hat geschrieben: Dafür 58 GB? Äh ..lol!

Direkt beim ersten Vergleichsbild sieht man sehr schön, dass die Auflösung der Texturen für die beiden Plakate grob geschätzt vervierfacht wurde, also z.B. aus einer 256x256 Textur eine 512x512 Textur gemacht wurde. Sieht man sehr schön am Rand von dem schwarzen Kreis auf dem rechten Plakat. In der niedriger aufgelösten Version sind die Treppchen deutlich besser zu erkennen.Vierfache Texturgröße bedeutet 4fache Speichergröße. Aus wurden also wohl nicht alle Texturen in der Auflösung so stark erhöht.Aber was erwarten eigentlich alle? Muss alles viel doller aussehen, höher aufgelöst sein, darf aber weder Rechenleistung noch RAM, noch VRAM brauchen und der Download soll auch nicht größer werden?Leute, das geht schlicht und einfach nicht, das was ihr hier anscheinend wollt ist das bekanntlich nicht erfüllbare Mini-Max-Prinzip.Und man hat halt mal mittlerweile einen Standard erreicht, bei dem die Anfroderungen für nur noch relativ geringe Verbesserungen schön langsam explodieren.