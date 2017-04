Fallout 4: AMD-Vizepräsident ist begeistert von VR-Version - 4Players.de

TheGreyXdream schrieb am 19.04.2017 um 11:25 Uhr

Skepsis ist auch angebracht wobei ich sagen muss das falls es eine PS4 Umsetzung gibt ich dem ganzen gerne eine Chance geben werde. Es wäre nach resident evil 7 der bisher größte VR Titel. Ich bin noch immer begeistert von der Technologie nur komme ich persönlich nicht gut mit Horror games klar in VR, die kitchen demo hat schon fast etwas traumatisches für mich. Bei Fallout gibt es auch leichte Horror Tendenzen aber die Möglichkeit diese Gegenden zu meiden und schnell zum Tageslicht zu springen lässt Hoffnung aufkommen das ich besser "verkraften" kann. Die Steuerung muss sich ebenfalls beweisen und grade bei Fallout ist es wichtig wie zum Beispiel die Umsetzung der V.A.T.S. in VR funktioniert.

Die Erkundung der Welt stelle ich mir zumindest im Kopf wirklich fantastisch vor. Auch skyrim wäre unter den nötigen Voraussetzungen traumhaft in meiner Vorstellung. Ob sich Fallout 4 gut verkaufen wird unter denen die VR besitzen steht leider auch auf einem anderen Blatt, da ich denke das es von denen die Interesse haben schon gespielt wurde und der Release noch nicht all zu lange her ist. Fallout 3 oder New Vegas wäre da evt die bessere Wahl gewesen zudem dort die Grafik eher positiv auffallen könnte.

FarPoint steht demnächst an aber leider habe ich da das Gefühl das die Abwechslung und Spieldauer ähnlich wie bei Robinson the journey zu kurz kommt.

Es wäre einfach zu schade wenn VR wirklich untergehen würde weil es einfach zu wenig "echte games" gibt um sich am Markt profitabel zu etablieren. Ich wünsche mir wirklich das es in Zukunft neben der "normalen" Art zu spielen bestand halten kann. Wenn auch erst in der zweiten Generation.