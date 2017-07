Fallout 4: Sänger von "The Wanderer" verklagt Bethesda wegen der Verwendung des Songs im Trailer - 4Players.de

In einem markanten Werbespot (Live-Action-Trailer) für Fallout 4 war der Song "The Wanderer" aus den 1960ern von Dion DiMucci zu hören. Der Singer/Songwriter hat Bethesda bzw. den Mutterkonzern ZeniMax nun verklagt. Er ist unzufrieden damit, welche Inhalte dieser Song untermalt und wirft ZeniMax Vertragsbruch vor. Der Klageschrift ist bei Polygon zu entnehmen, dass der Vertrag zwischen ihm und ZeniMax die Passage enthielt, dass DiMucci die Nutzung des Songs untersagen könnte, wenn ihm der Verwendungszweck zuwider sei. ZeniMax soll laut DiMucci das Video-Material, das mit diesem Song unterlegt werden sollte, nicht zur Ansicht bzw. zur Genehmigung vorgelegt haben.In der Klageschrift werden Brutalität, Gewalt und "moralisch unvertretbare Bilder" in dem Werbespot angeprangert, die überhaupt nicht zu seinem Song passen würden. Und weil ZeniMax seiner vertraglichen Verpflichtung nicht nachgekommen sei, würde er nun Schadensersatz von dem Unternehmen verlangen. ZeniMax hat das Geschehen bisher nicht kommentiert. Unklar ist allerdings, warum Dion DiMucci erst jetzt Klage eingereicht hat, denn das besagte Video stammt aus dem Oktober 2015.