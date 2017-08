Fallout 4: Game of the Year Edition mit allen Erweiterungen angekündigt - 4Players.de

Am 26. September 2017 wird Bethesda die Fallout 4: Game of the Year Edition für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Die GOTY-Edition beinhaltet das Hauptspiel, sämtliche Inhaltsupdates (Survival-Modus, grafische Verbesserungen etc.) und die sechs Erweiterungen Nuka-World, Vault-Tec Workshop, Contraptions Workshop, Far Harbor, Wasteland Workshop und Automatron. Zur Preisgestaltung hat sich das Unternehmen nicht geäußert.Unseren Test zu Fallout 4 findet ihr hier . Die Erweiterung "Far Harbor" schnitt in unserem Test mit "sehr gut" ab. Eine "befriedigende" Wertung erhielt "Nuka World" im Test Letztes aktuelles Video: E3 2017 Creation-Club-Trailer