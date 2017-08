Fallout 4: "Creation Club" startet heute auf PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

"Chinesische Tarnrüstung: Chinesische Tarnrüstungen wurden im Großen Krieg sowohl von den Roten Dragonern als auch von Aufstandsbekämpfungstruppen der Black Ghost eingesetzt. Sie verwenden Licht-Modulationstechnik, um ihren Träger nahezu unsichtbar zu machen. Creation wird durch Quest erlangt.

Modularer Armeerucksack: Dieser Rucksack ist dank mehr als 30 verschiedenen Zusatzteilen, Aufnähern und Farben ultimativ anpassbar. Seine erhöhte Tragekapazität und diverse Boni machen das Überleben im Ödland auch unter härtesten Bedingungen möglich. Creation wird im Inventar abgelegt und kann an einer Rüstungs-Werkbank hergestellt werden.

Morgans Raumanzug - Prey: Dieser Raumanzug, einst getragen von TranStar Industries' Morgan Yu, macht dich vom Weltraum bis zum Leuchtenden Meer vom Gejagten zum Jäger. Creation wird im Inventar abgelegt.

Pip-Boy-Lackierung - Schwarz: Diese schwarze Lackierung ist ideal für alle Vault-Bewohner, die Heimlichkeit, Geschmeidigkeit und Subtilität vorziehen. Creation kann an einer Rüstungs-Werkbank hergestellt werden.

Pip-Boy-Lackierung - Sumpftarn: Dank ihrer gelben, braunen und grünen Flecken eignet sich die Sumpftarn-Pip-Boy-Lackierung perfekt für klatschnasse Wanderungen durch Gebiete voller Blutkäfer. Creation kann an einer Rüstungs-Werkbank hergestellt werden.

Pip-Boy-Lackierung - Chrom: Von den Radkappen eines Chryslus Cherrybomb direkt aufs Handgelenk: Nichts hat so viel Stil wie ein voll verchromter Pip-Boy. Creation kann an einer Rüstungs-Werkbank hergestellt werden.

Powerrüstung-Lackierung - Schwarz: Schwarz wie die Nacht im Commonwealth und genauso einschüchternd. Diese spezielle Powerrüstung-Lackierung ist perfekt für jede Kampfsituation. Creation kann an einer Powerrüstungs-Station hergestellt werden.

Handgefertigte Schrotflinte: Hergestellt mit Rohren, Federn und einer ordentlichen Dosis psychotischen Selbstvertrauens. Diese komplett modifizierte Schrotflinte ist eine ebenso schnelle wie gewalttätige Antwort auf so ziemlich alle Fragen. Creation wird im Inventar abgelegt und erscheint in der Welt sowie bei Verkäufern.

Gaussgewehr-Prototyp: Dieser Gaussgewehr-Prototyp wurde vor dem Großen Krieg mit sehr tödlichen Ergebnissen getestet und verwendet elektromagnetische Induktion, um ein Projektil auf extreme Geschwindigkeit zu beschleunigen. Unterm Strich ist er der beste Freund jedes Scharfschützen. Creation wird durch Quest erlangt.

Moderne-Möbel-Werkstattpaket: Für die moderne Einrichtung jeder Werkstatt. Enthält mehr als 40 moderne Möbel und Dekorationsgegenstände. Creation erscheint im Werkstatt-Modus.

Höllenfeuer-Powerrüstung: Groß, wunderschön und absolut furchterregend. Die äußerst stabile Höllenfeuer-Powerrüstung ist perfekt, um den Kampf zum Gegner zu tragen ... und dann schnell zu beenden. Creation wird durch Quest erlangt.

Pferd-Powerrüstung: Mit dieser schicken, stabilen und stark angepassten Powerrüstung sind Reisen durch das Ödland gleich viel angenehmer. Schön die Hufe schwingen! Creation wird durch Quest erlangt."

Bethesda wird im Laufe des heutigen Tages den "Creation Club" in Fallout 4 auf allen Plattformen (PC, PlayStation 4 und Xbox One) starten. Bisher war auf dem PC nur die Betaversion verfügbar. Zu den Creation-Club-Inhalten gehören unter anderem neue Gegenstände, Fähigkeiten und "Gameplay-Elemente", welche von Bethesda Game Studios und/oder von unabhängigen Entwicklern erstellt wurden.Die Entwickler erklären : "Sämtliche Inhalte des Creation Club werden sorgfältig überprüft und sind mit dem Hauptspiel, allen offiziellen Erweiterungen und Erfolgen kompatibel. Der Creation Club ist jetzt für Fallout 4 verfügbar und wird seine Türen nächsten Monat auch für die Skyrim Special Edition öffnen. Alle Creation-Club-Inhalte sind für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich und selbstverständlich sind und bleiben Mods ein kostenloses, offenes System, über das jeder alles erschaffen und teilen kann, was er oder sie möchte. Um den Start des Creation Club zu feiern, schenkt Bethesda allen Spielern 100 Credits, die für Creation Club-Inhalte ausgegeben werden können. Credits können zudem über das PlayStation Network, Xbox Live und Steam gekauft werden. Eure Credits sind übertragbar und können sowohl für Fallout 4 als auch Skyrim Special Edition auf Steam oder Xbox Live auf derselben Plattform genutzt werden. PlayStation Network unterstützt übertragbare Credits zwischen den beiden Spielen nicht."Folgende Kreationen werden in Fallout 4 zunächst verfügbar sein. In den kommenden Monaten sollen weitere Inhalte folgen.Letztes aktuelles Video: E3 2017 Creation-Club-Trailer