Baphomets Fluch 5: Der Sündenfall - Episode 1: Erscheint am 21. September auf Switch - 4Players.de

Revolution Software und Ravenscourt (Deep Silver) werden Baphomets Fluch 5 - Der Sündenfall auch auf Nintendo Switch veröffentlichen. Das Adventure erscheint mit neuem Interface und besonderen Behind-the-Scenes-Videos am 21. September 2018 zu einem Preis von 29,99 Euro.Die neue Benutzeroberfläche soll den Spielern den schnellen Wechsel zwischen Joy-Con- und Touch-Screen-Steuerung erlauben. Die Hinter-den-Kulissen-Videos wurden speziell für die Switch-Version kreiert. Sie werden durch den Fortschritt im Spiel freigeschaltet und geben Einblicke in den Entwicklungsprozess. Auch die Entwickler kommen in Interviews zu Wort."Die Switch ist so wundervoll zugänglich und bietet dadurch die ideale transportable Spielerfahrung", so Charles Cecil, CEO und Gründer von Revolution Software. "Wir waren entschlossen das Beste aus Nintendos innovativer Hardware herauszuholen. Dies bietet die ideale Möglichkeit Baphomets Fluch 5 - Der Sündenfall neu zu erleben.""Es war ein Vergnügen mit Revolution Software am Release von Baphomets Fluch 5 - Der Sündenfall in den letzten Jahren zusammen zu arbeiten. Die Version für die Nintendo Switch bildet dabei den Höhepunkt", so Jörn Fahrbach, Senior Communications Manager bei Koch Media.Baphomets Fluch 5 - Der Sündenfall erschien zunächst in zwei Episoden ( zum Test von Episode 1 zum Test von Episode 2 ) für PC und wurde dann für PS4 und Xbox One umgesetzt.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer