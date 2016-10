Clockwork Empires: Steampunk-Aufbauspiel verlässt bald den Early Access - 4Players.de

Zwei Jahre nach dem Start in den Early Access soll der Aufbaustrategietitel Clockwork Empires bald seine Version 1.0 auf Steam bekommen. Als Datum wird der 26. Oktober genannt; Entwickler Gaslamp Games erläutert in seinem Blog , dass sich seit dem damaligen "Earliest Access" eine Menge am Spiel verändert habe. Das zentrale Konzept bleibe aber nach wie vor das gleiche: Der Spieler verwaltet das Wachstum einer Siedlerkolonie an der "Steampunk-Front", an der sie den "Horror des Unbekannten" kennenlernen. Bis zum Start der Vollversion sollen noch einige Monster, Kulte und Events hinzukommen - außerdem werden natürlich technische Feinheiten poliert.Auch nach dem Release wolle man weiter an der Balance arbeiten und Inhalte nachliefern. Die Strategie nach dem Release gestalte sich also ähnlich wie bei Dungeons of Dredmor, welches ebenfalls noch hinterher versorgt wurde, "allerdings nicht ewig". Einzelheiten zu allen Änderungen im Laufe der Zeit gibt es hier Letztes aktuelles Video: Beta-Trailer