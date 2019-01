Sphinx und die verfluchte Mumie: Erwacht heute auf Nintendo Switch - 4Players.de

Das ursprünglich 2003 in den USA und 2004 in Europa für PlayStation 2, GameCube und Xbox veröffentlichte Action-Adventure ( zum Test ) wird sehr wahrscheinlich auf der überarbeiteten PC-Version aus dem Jahr 2017 basieren.

THQ Nordic hat Sphinx und die verfluchte Mumie (Sphinx and the Cursed Mummy) für Nintendo Switch veröffentlicht. Das Spiel ist sowohl im Nintendo eShop als auch im Einzelhandel für 29,99 Euro erhältlich.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer"Sphinx and the Cursed Mummy ist ein frisches Action-Adventure aus der Verfolgerperspektive, das von der Mythologie des alten Ägypten inspiriert wurde. Sie bereisen die Welt mithilfe magischer Portale, um die Pläne des bösen Set zu vereiteln. Sphinx' Reise wird ihm all seinen Einfallsreichtum, seine Wendigkeit und besonderen Kräfte abfordern. Außerdem wird er sich auf seinen Freund, die Mumie, verlassen müssen, da nur sie helfen kann, wenn Heimlichkeit geboten ist. Nur wenn er die gestohlenen magischen Kronen von Ägypten findet, kann Sphinx Set aufhalten und die Welt retten."