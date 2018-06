Disgaea: Hour of Darkness: HD-Remake erscheint im Oktober für PS4 und Switch - 4Players.de

Der Zorn des Laharls – Der Spieler schlüpft in die Rolle von Prinz Laharl, der Netherworld erobern will, um der neue Overlord in dieser schrägen Geschichte voller Attentäter, Prinnys und Roboter zu werden.

Unzählige Stunden in der Unterwelt - Das original Disgaea ist zurück und besser als jemals zuvor! Neben der Hauptgeschichte steht der Etna-Modus mit Extra-Charakteren zur Verfügung, die in der Originalversion nicht enthalten sind. In dem HD-Remake erwartet die Spieler eine Welt voller Items und Hunderte von Stunden rasanter Strategie-RPG-Action.

LEVEL UP, DOOD – Alles kann aufgelevelt werden - Charaktere, Items und sogar Shops. Falls die Dinge nicht so laufen wie geplant, dann steht das Dark Assembly zur Verfügung, wo die Gesetze von Netherworld geändert werden können."

Anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Disgaea-Franchise werden NIS America und flashpoint die HD-Neuauflage von Disgaea: Hour of Darkness am 12. Oktober 2018 als Disgaea 1 Complete für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlichen. Zum Spiel heißt es: "Als Prinz Laharl aus seinem langjährigen Schlaf erwacht, erfährt er, dass sein Vater tot ist und bereits ein heftiger Kampf um den Thron tobt. Laharl glaubt, dass er der Auserwählte ist und einen rechtmäßigen Anspruch auf den Herrschersitz hat. Gemeinsam mit der hinterlistigen Dämonin Etna und Flonne, einem Engel in Ausbildung sowie einer Schar weiterer Charaktere macht sich Laharl auf den Weg, um die Macht an sich zu reißen. Das HD-Remake bietet klassische Gameplay-Elemente kombiniert mit moderner HD-Grafik, rasante Strategie-RPG-Action, eine Story mit schrägem Humor, verrückte Spezialfähigkeiten, Charaktere bis Level 9999 und Millionen von Schadenspunkten.FeaturesMehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Trailer: