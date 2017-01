Don't Starve: "Mega Pack" für PlayStation 4 und Xbox One - 4Players.de

505 Games und Klei Entertainment haben das Don't Starve Mega Pack angekündigt. Es enthält Don't Starve , die eigenständige Multiplayer-Erweiterung Don't Starve Together sowie die Erweiterungen Reign of Giants und Shipwrecked. Erhältlich sein wird es im zweiten Quartal 2017 online und im Einzelhandel für PlayStation 4 und Xbox One - zum Preis von 29,99 Euro."Dabei zuzusehen, wie sich Don't Starve von unserem allerersten Early Access-Titel auf Steam zu dem entwickelt hat, was es ist, hat uns sehr glücklich gemacht. Es ist unfassbar, dass wir jetzt das Originalspiel und die Erweiterungen zusammen in einem unglaublichen Mega Pack für Konsolen haben", so Peter Andrews vom Don't-Starve-Entwicklerteam.Letztes aktuelles Video: Mega Pack