Don't Starve: Wird mit Reign of Giants und Shipwrecked für Switch erscheinen - 4Players.de

"Reign of Giants - Ein Erweiterungspaket, mit dem neue Charaktere, Umgebungen und Bestien in den Welten von Don't Starve hinzugefügt werden! Reign of Giants bringt neue Geheimnisse, wissenschaftliche Innovationen, Ressourcen und riesige Kreaturen der Wildnis mit sich, die einem entweder helfen oder Wilson und seine Gefährten vernichten.

Shipwrecked - Eine Einzelspieler-Story-Erweiterung, in der sich die Spieler auf einer tropischen Inselgruppe gestrandet wiederfinden. Sie müssen in dieser neuen Umgebung voller neuer Biome, Jahreszeiten, Kreaturen, Ressourcen und Bauanleitungen wieder von Grund auf lernen zu überleben, zu bauen und zu entdecken."

Klei Entertainment wird Don't Starve auch auf Nintendo Switch veröffentlichen. Die "Don't Starve: Nintendo Switch Edition" wird das Hauptspiel sowie die beiden Erweiterungen Reign of Giants und Shipwrecked enthalten. Die Switch Edition wird bereits am 12. April im Nintendo eShop erhältlich sein (Preis: 19,99 Dollar). Don't Starve Together ist nicht enthalten.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer