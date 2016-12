Black Desert Online: Erweckungswaffen für die Klassen Ninja & Kunoichi - 4Players.de

Balmung schrieb am 09.12.2016 um 15:31 Uhr

Die sind immer noch nicht durch mit den Erweckungswaffen? Autsch. XD

Hab es inzwischen seit Monaten nicht mehr gespielt, irgend ein Spiele Release kam dazwischen und weg war ich. ^^

"Online Rollenspiel" trifft es übrigens ziemlich gut als Bezeichnung für das Spiel, als MMORPG kann man es kaum bezeichnen, aber wenn man davon absieht macht das Spiel in einigen Punkten überraschend einiges richtig. Die Spielwelt ist sehr gut designt und fühlt sich endlich mal wieder bedeutsam und nicht derart austauschbar und nach Mittel zum Zweck an wie in vielen MMORPGs der letzten Jahre. Dafür ist halt Gameplay technisch einiges wenig MMORPG gerecht, zu Solo und teilweise auch zu sehr auf "Free to Play Smartphone Niveau", sprich Funktionen bei denen sich das Spiel nicht nur quasi selbst spielt.

Egal, mein Fazit heute ist jedenfalls, dass ich schon in schlechtere MMORPGs Geld investiert habe (wobei ich keine F2P MMOs gespielt habe) und daher genug Spaß mit dem Spiel hatte (gerade das Kampfsystem, die Spielwelt und das reiten). Aber irgendwann ging mir dann doch die Luft aus. Mich über 3 Monate am Stück halten zu können hat aber schon lange kein Online Rollenspiel mehr geschafft.