Black Desert Online: Neue Charakterklasse "Dark Knight" angekündigt - 4Players.de

Balmung schrieb am 03.02.2017 um 17:22 Uhr

Der Umfang des Spiels und die Spielwelt ist schon gigantisch, wenn man gemütlich spielt kann man hier tatsächlich 2-3 Monate Spaß haben ehe man mit den Inhalten durch ist. Die sind teilweise auch richtig gut gestaltet, vor allem die Spielwelt ist echt toll designt und weil es kein teleportieren gibt ist es das erste MMO seit langem, in dem sich die Spielwelt bedeutend anfühlt und nicht nur Mittel zum Zweck.

Auch besucht man immer wieder mal alte Gegenden wohin einen Quests bringen, man spielt also auch nicht ein Gebiet nach dem anderen durch. Lediglich bei den Story Quests, die nur einen kleinen Teil aller Quests ausmachen, wird man durch die Gebiete geführt.

Das Problem bei dem Spiel sind andere Dinge. Mechaniken von Browser Spielen, Mechaniken die den Spieler zum zuschauen verdammen bzw. die es ermöglichen, dass sich das Spiel selbst spielt.

Beispiel: um das Pferd zu leveln braucht es sehr viele Stunden und je höher dessen Level desto besser ist das Ergebnis bei der Pferdezucht. Leveln tut man in dem man reitet. Was bietet einem das Spiel nun an? Man setzt 2 Wegpunkte und das Pferd reitet automatisch hin und her, mit dem Spieler im Sattel.

Außer zu chatten kann man sonst während dessen nichts anderes machen. Und manche Spieler finden dieses Feature auch noch absolut super und verteidigen es.

Ähnlich sieht es mit dem Angeln aus, Angel ins Wasser werfen, automatisches Angeln schaltet sich automatisch nach 5 Minuten an, wenn man nichts tut. Stunden später zurück kommen und das Inventar ist voll Loot und man hat das Angeln nebenbei geskillt.

Und das nennt Kakao kack dreist "Next Gen Sandbox MMORPG".

Das traurige an dem MMORPG ist einfach, das man sowohl gute alte Dinge darin wieder findet, die man in dem Genre schon lange vermisst hat, als auch neue Tiefpunkte des Genres. Und man merkt dabei vor allem eines deutlich: die guten Dinge entstanden früh in der Entwicklung, die negativen Dinge spät. Denn wer die Entwicklung...