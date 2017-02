Black Desert Online: Charakterklasse Dunkelklinge (Dark Knight) erscheint am 1. März - 4Players.de

Bereits Anfang Februar hatten Pearl Abyss und Kakao Games Europe die Charakterklasse "Dark Knight" für das Online-Rollenspiel Black Desert Online angekündigt . Jetzt hat man auch einen konkreten Termin parat: Ab dem 1. März steht die Klasse Dunkelklinge in Form eines kostenlosen Updates zur Verfügung. Bereits jetzt können entsprechende Figuren in der Charaktererstellung vorbereitet werden. In der Pressemitteilung heißt es:"Die Dunkelklinge stammt aus dem uralten Land Kamasylvia, das sie verließ, nachdem sie große Uneinigkeit unter den Bewohnern verbreitet hatte, indem sie versuchte die verbotenen Mächte der Dunkelheit zu erforschen und zu nutzen. Im Kampf setzt die Dunkelklinge diese Macht rücksichtslos ein und entreißt ihren Widersachern mit ihrem Schwert ‚Kriegsmesser‘ und ihrer dunklen Magie die Lebenskraft. Obwohl ihr Schwert eher schwerfällig ist, umtanzt sie Ihre Gegner geradezuund reiht ihre schweren Angriffe zu mächtigen Kombinationen mit Fernkampfzaubern aneinander."Die neue Region Kamasylvia, die eigentlich gleichzeitig mit der Dunkelklinge veröffentlicht werden sollte, erscheint dagegen erst zu einem späteren Zeitpunkt, der nicht genauer definiert wurde. Bis zum 12. März will man außerdem neue Spieler mit Angeboten locken: Für den Kauf eines der Traveler's Packages winken 30 Prozent Rabatt, für die Anschaffung des Explorer's Package sogar ein Nachlass von 50 Prozent.Letztes aktuelles Video: Dark Knight Teaser-Trailer