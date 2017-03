Black Desert Online: Mehr als 3,4 Mio. Charaktere wurden im ersten Jahr erstellt - 4Players.de

Passend zum einjährigen Jubiläum von Black Desert Online hat Kakao Games eine Statistik-Infografik veröffentlicht. Demnach wurden seit dem Start des Online-Rollenspiels mehr als 3,4 Millionen Charaktere erstellt, davon 1,57 Mio. Charaktere in Europa. Über 92.000 Charaktere befinden sich auf Stufe 56 oder höher. Die beliebtesten drei Klassen sind Schwarzmagierin, Waldläuferin und Ninja.Die Entwickler schreiben weiter: "Zur Feier der Ankunft der Dunkelklinge und dem ersten Jubiläum von Black Desert Online können Spieler 30% sparen, wenn sie das Paket des Reisenden buchen, und 50% beim Kauf eines Pakets des Entdeckers. Die Deals gelten bis 12. März. Zu mehr Informationen und zur Bestellung von Black Desert Online geht es hier . Zusätzlich erhalten alle derzeitigen Spieler mit Account und Charakter vier Gutscheine über 20% für den Ingame Pearl Shop. Dieser Gutschein kann in jedem Pearl Shop eingelöst werden, gilt aber nicht für Pearl Boxes und auf Loyalität basierende Items. Auch wird jeder Spieler kostenlose Items via Ingame-Mail erhalten. Die Gutscheine werden zwischen dem 01. und 12. März versandt. Die Zustellung der Gutscheine kann ca. 5 Tage in Anspruch nehmen. Kostenlose 7-Tage-Gästepasse sind hier verfügbar."Letztes aktuelles Video: Dark Knight Teaser-Trailer