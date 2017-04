Black Desert Online: Kommende Inhalte vorgestellt; Online-Rollenspiel erscheint auch für PlayStation 4 und Xbox One - 4Players.de

Mit dem nachfolgenden Video stellen Pearl Abyss und Kakao Games nicht nur eine neue Charakterklasse, den Striker vor, Entwickler und Publisher haben Ende vergangener Woche auch eine Reihe weiterer Inhalte auf Twitch angekündigt , die ihren Weg in Black Desert Online finden werden. Mit Vell soll es etwa ein Seemonster von der Größe einer ganzen Stadt geben, das Spieler nur gemeinsam besiegen können.Bei dem Striker handelt es sich um einen Helden, der sowohl Techniken klassischer Kampfkunst beherrscht als auch die Wege der Straße kennt. Er kämpft mit seinen Fäusten und nutzt flinke Füße, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Lange Kombos sollen den Striker zu einer "sehr stylischen Klasse" machen.Mit einem neuen System soll man in Zukunft außerdem zwei Fähigkeiten einer Figur zu einer neuen zusammenlegen können. Helden werden außerdem das Klettern erlernen, um bei der Suche nach Schätzen oder Zutaten Klippen sowie die Mauern von Burgen zu erklimmen. In Zeppelinen gelangen sie zudem in noch größere Höhe, während sie in Form von Einhörnern Reittiere mit magischen Fähigkeiten finden.Nicht zuletzt wird die im Westen noch nicht veröffentlichte Region Kamasylvia erweitert und es sollen auch Spieler an Belagerungen teilnehmen können, die keiner Gilde angehören. In Black Raptured Dimension bekämpft man außerdem immer stärkere Gegnerwellen, wobei man u.a. Verteidigungsanlagen wie z.B. Barrikaden und Geschütztürme errichtet.Wann die einzelnen Inhalte erscheinen, ist noch nicht bekannt und die Pressemitteilung weist darauf hin, dass ihre Entwicklerung noch nicht weit vorangeschritten ist. Ihre endgültige Form können sich daher von aktuellen Beschreibungen unterscheiden.Sicher ist allerdings, dass am Mittwoch das Erwachen der vor kurzem hinzugekommenen Dunkelritterin freigeschaltet wird: eine magische Waffe mit dem Namen Vediant, mit der die Kriegerin aus der Ferne attackiert und Gegnern Leben entzieht. Mit den richtigen Angriffen füllt sie außerdem ihren Manavorrat auf. Ab Level 56 wird das Erwachen zur Verfügung stehen.Zu guter Letzt bestätigte Kakao Games vor kurzem über Twitter , dass Black Desert Online auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Einen Veröffentlichungstermin für die Umsetzung gebe es dabei noch nicht und auch andere Einzelheiten behalten die Entwickler vorerst für sich.Letztes aktuelles Video: Charaktervorstellung Striker