Black Desert Online: Eröffnung des Terrminan-Aquaparks und Beginn des Sommer-Events - 4Players.de

Die Eröffnung des Terrmian-Aquaparks läutete gestern den Sommer-Event in Black Desert Online ein: Für das Absolvieren täglicher Herausforderungen erhält man Münzen, die als Teilnahmegebühr für sechs Minispiele dienen. Schließt man die erfolgreich ab, erhält man neben Belohnungen auch Terrmian-Siegel, die man gegen verschiedene Verzierungen eintauschen kann. Alle Informationen zum Event führt die offizielle Webseite auf.Der Event wird bis zum 9. August laufen, der Aquapark selbst bleibt bis 30. August geöffnet. Wer sich auf den Weg dorthin machen will: Der Park befindet sich an der Küste nordwestlich von Olvia. Im Rahmen der Minispiele muss man u.a. unter Zeitdruck eine Muschel suchen, von einer Klippe ins Meer springen und an einem Schießstand auf Flügelballons schießen.Letztes aktuelles Video: E3 2017 Xbox One-Trailer