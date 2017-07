Black Desert Online: Neue Klasse angekündigt: Mystic erscheint noch in diesem Jahr auf westlichen Servern - 4Players.de

Entwickler Pearl Abyss und Kakao Games haben bekannt gemacht , dass die Kämpferinnen der Mystic-Klasse später als in Korea, aber noch in diesem Jahr auf den westlichen Servern in das Online-Abenteuer Black Desert ziehen werden. Informationen und ein Video zu den neuen Heldinnen sollen demnächst veröffentlicht werden. Schnappschüsse findet ihr bereits in unserer Galerie In der zweiten Jahreshälfte soll außerdem das Gebiet Kamasylvia erreichbar sein, es wird neue Welt-Bosse, den kooperativen Horde-Modus, weitere Belagerungsinhalte sowie eine zusätzliche PvP-Arena geben.Letztes aktuelles Video: E3 2017 Xbox One-Trailer