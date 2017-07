Black Desert Online: Neuer PvP-Modus Arshas Arena steht zur Verfügung - 4Players.de

Pearl Abyss hat laut einer Mitteilung von Publisher Kakao Games das Online-Rollenspiel Black Desert Online um zusätzliche PvP-Gefechte erweitert, denn in Arshas Arena eröffnen Spieler seit heute eigene Turniere. Genauer gesagt können Gildenmeister und Offiziere eine Arena reservieren, die Regeln der dort ausgetragenen Partien bestimmen und Zuschauer einladen.Im so genannten Team-Match kämpfen teilnehmende Abenteurer dabei eine vorher festgelegte Anzahl an Runden lang um den Sieg, wobei am Schluss einer Runde verbleibenden Spieler sowie die Gesamtmenge an Lebensenergie eingerechnet werden. Im Survival-Modus kämpfen Teilnehmer hingegen binnen einer Runde und unter variablen Regeln ums Überleben.Letztes aktuelles Video: Mystic-Teaser