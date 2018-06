Black Desert Online: Xbox-One-Beta startet im Herbst - 4Players.de

Die zeitexklusive Konsolenversion von Black Desert für die Xbox One startet später als erwartet: Auf seiner E3-Pressekonferenz verkündete Microsoft, dass Entwickler Pearl Abyss im Herbst 2018 erst einmal eine Beta des Online-Rollenspiels startet, für die man sich bereits jetzt anmelden könne. Zudem gab es auf der Konferenz erste Bewegtbilder aus der Umsetzung zu sehen, die übrigens grafisch für die One X aufgemotzt werden soll. Microsofts Pressemitteilung bleibt allerdings extrem vage:



"Black Desert (Pearl Abyss): Black Desert ist ein revolutionäres MMORPG mit intensiven Kämpfen, mächtigen Fähigkeiten und einer riesigen offenen Welt. Erlege Monster, Untote und Götter oder entspanne beim Bauen, Angeln und Kochen."





"Immerhin geht es in dem Onlinerollenspiel nicht nur um Monster, Raids und PvP. Es ist das mitteleuropäische Flair, in dem ich als ganz normaler Handwerker oder Händler meinen Lebensunterhalt verdienen kann, das mich begeistert. Natürlich bin ich auf die Belagerungen feindlicher Festungen gespannt, zumal die Kämpfe brachial und schnell sind – mit einem Kombosystem, das erfreulich an reinrassige Actionspiele erinnert."

Ben fasste seine Eindrücke aus der PC-Version in seiner Vorschau seinerzeit folgendermaßen zusammen: Letztes aktuelles Video: Erweckung Mystique