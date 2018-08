Black Desert Online: Remastered: Überarbeitete Version des Online-Rollenspiels zwei Wochen kostenlos spielbar - 4Players.de

Pearl Abyss und Kakao Games haben die audiovisuell überarbeitete PC-Fassung von Black Desert Online veröffentlicht. Black Desert: Remastered, so der neue Titel des Online-Rollenspiels, soll bis zum 5. September 2018 kostenlos gespielt werden können und verbesserte Grafik sowie neu arrangierte Musik beinhalten:"Black Desert Online hat eine massive Überarbeitung seiner Grafiken vorgenommen, um ein noch intensiveres Erlebnis zu bieten. Verbesserungen wie hysically Based Rendering, Lighting- und atmosphärische Streutechniken und das Hinzufügen von volumetrischen Wolken machen das Spiel lebendiger und realistischer. Darüber hinaus wird Black Desert Online die HDR-Ausgabe und eine verbesserte Nachbearbeitung mit Hilfe von YEBIS-Middleware unterstützen. Weitere Optimierungen sind Umgebungsverdeckung, verbessertes Ozean-Rendering und realistische Stoffsimulation. Pearl Abyss kündigte für die Zukunft weitere Verbesserungen an, wie verbessertes Schatten-Rendering, temporäres Upsampling und Kantenglättung, wobei der neue Grafik-Remaster die empfohlenen Systemanforderungen für Black Desert Online nicht beeinflussen wird.Neue Geräuscheffekte wurde hinzugefügt, um die Welt lebendiger zu machen. Des weiteren wurden die Dialoge mit entscheidenden NPCs neu aufgenommen, um die allgemeine Qualität zu verbessern. Und außerdem wurde der Midi-Soundtrack durch neue Orchesterfassungen mit neuen Arrangements und Kompositionen ersetzt."Mehr dazu auf der offiziellen Website und in folgendem Video:Letztes aktuelles Video: Remastered-Trailer