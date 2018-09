Black Desert Online: Drieghan: The Heritage of Sherekhan - Neue Erweiterung angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC) Screenshot - Black Desert Online (PC)

Pearl Abyss und Kakao Games haben mit "Drieghan - The Heritage of Sherekhan" eine neue Erweiterung für ihr Online-Rollenspiel Black Desert Online angekündigt, die am 14. November 2018 vom Stapel laufen soll. Das Add-on soll eine große bergige Region mit mehr als 300 herausfordernden Quests, eine neue Story über den verfluchten Sherekhan-Stamm, die Eroberung neuer Knotenpunkte sowie einen neuen Drachenboss namens Garmoth bieten.Auf der EGX in Birmingham konnten die neuen Inhalte im Rahmen der ESL Arena erstmals angespielt werden. Neben der alpinen Hauptstadt "Duvencrune" wird man auch neue Monstergebiete wie "Sherekhan's Grave", "Blood Wolf Town" oder die "Tshira Ruins" erkunden sowie die neue Superwaffe "Dragon Slayer" herstellen können, die es fast sogar mit "Dandelion" aufnehmen könne. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Drieghan - The Heritage of Sherekhan