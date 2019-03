Black Desert: Online-Rollenspiel jetzt auch auf Xbox One erhältlich - 4Players.de

Drei Jahre nach dem PC-Start hat Pearl Abyss Black Desert am 4. März 2019 auch für Xbox One veröffentlicht . Das Fantasy-Action-MMORPG kann im Microsoft Store als Basisspiel (9,99 Euro), Standard Edition (29,99 Euro), Deluxe Edition (49,99 Euro) und Ultimate Edition (99,99 Euro) erworben werden. Weiter heißt es vom Hersteller: "Während das neue Basisspiel permanenten Zugriff auf die Black Desert-Grundversion sowie kommende inhaltliche Updates bietet, bringen die neuen Start-Editionen den Spielern andere Gegenstände als die Vorbesteller-Editionen. Hierbei bietet die Ultimate Edition die günstigsten Optionen für kosmetische Gegenstände, Währung und andere Spielgegenstände.Black Desert ist ab sofort in Nordamerika und Europa erhältlich und bietet die Gelegenheit, Next Generation-Grafiken, beeindruckende, auf Fertigkeiten basierende Kämpfe, Lebens-Fertigkeiten, sowie nie dagewesene Details bei der Charakter-Erstellung zu erleben. Der von Grund auf für die Xbox One-Plattform entwickelte Titel bietet 4K-Ultra-HDR-Unterstützung auf Xbox One X sowie eine optimierte Benutzerschnittstelle für flüssiges und verzögerungsfreies Konsolen-Gameplay.Die vollständige Fassung des Spiels startet mit einer Levelcap von 55 und weitreichenden Lebens-Fertigkeiten. Zudem wird es eine ganze Reihe von Community-Events geben. Spieler, die an einer der Black Desert-Betaphasen teilgenommen haben, erhalten als Belohnung einen exklusiven Titel im Spiel. Diejenigen, die in der letzten offenen Beta Stufe 30 erreicht haben, erhalten zudem einen Calpheon Chubby Dog-Begleiter." Hier zwei Videos zum Spielstart:Letztes aktuelles Video: Gameplay Launch Trailer Xbox One