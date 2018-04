Eador: Masters of the Broken World: Derzeit gratis auf Steam erhältlich - 4Players.de

Zum fünfjährigen Jubiläum von Eador: Masters of the Broken World bietet Snowbird Games sein Fantasy-Strategiespiel derzeit kostenlos auf Steam an. Die Aktion läuft noch bis Sonntag und fügt den Titel dauerhaft der Bibliothek zu.Auszug aus unserem Test : "Eador bietet gelungene Rundentaktik für Fans von Spielen wie Heroes of Might & Magic, King's Bounty & Co. Die Präsentation mag zwar unspektakulär, der Spielverlauf wiederholungsanfällig, die stets nur vorübergehende Charakterbindung gewöhnungsbedürftig sein. Dafür gibt es aber eine große Vielfalt an verbesserbaren Einheiten und Gebäuden, optionale Questeinsätze sowie eine sehr umfangreiche dynamische Kampagne. Frei konfigurierbare KI-Geplänkel sind natürlich ebenfalls möglich, während man sich online oder via lokalem Hotseat-Modus auch mit Kontrahenten aus Fleisch und Blut messen kann."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer