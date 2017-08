Letztes aktuelles Video: Complete Edition Launch-Trailer



Zum Start der Complete-Edition des klassischen Rollenspiels Pillars Of Eternity von Obsidian, haben die Entwickler einen frischen Trailer veröffentlicht, der einen Überblick über den Umfang des jetzt auch für die Konsolen erhältlichen Spiels gibt.Die Complete-Edition von Pillars Of Eternity schließt nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die beiden Erweiterungen The White March 1 und 2 ein. Die Umsetzung des Rollenspiels für die Konsole wurde von Paradox Arctic entwickelt und ist seit dem 29. August für Xbox One und PS4 verfügbar.