sphinx2k schrieb am 31.01.2017 um 10:13 Uhr

Wenn man mit der Grafik klar kommt ist es auf jeden Fall zu empfehlen.

Ich bin weiterhin fasziniert das es, in meinen Augen, keiner geschafft hat in all den Jahren an die alten X-Com Teile ran zukommen. Grade die neuen Teile sind zwar keine schlechten Spiele, aber sie schaffe es nicht diese Faszination auszuüben wie dieser Klassiker.

Btw. mit Open XCom (setzt die Spieldaten von XCom vorraus) wird das ganze noch mal angenehmer als in der Dosbox nutzbar + Mods :)