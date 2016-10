Star Citizen: Squadron 42: Solo-Modus wird mit über 60 Missionen umfangreicher als geplant und mehr Entwicklungszeit in Anspruch nehmen - 4Players.de

Am vergangenen Wochenende fand die vierte CitizenCon statt. Im Verlauf der Veranstaltung sprach Chris Roberts von Cloud Imperium Games ausführlich über die Fortschritte bei Star Citizen und Star Citizen: Squadron 42.Demnach ist die Einzelspieler-Komponente "Squadron 42" seit der Ankündigung im Jahr 2012 deutlich komplexer und ambitionierter geworden. Derzeit ist geplant, dass der Solo-Modus insgesamt 28 Kapitel mit über 60 Missionen umfassen soll. Die Story würde ungefähr 1.255 Dialogseiten umfassen und über 20 Stunden Videomaterial mit echten Schauspielern wurde bereits aufgenommen. 340 Sprechrollen (jeweils mit Motion-Capturing und Gesichtsscan) würde es geben. 40 unterschiedliche Raumschiffe - von kleinen Jägern bis hin zu großen Schlachtschiffen - stehen im Aufgebot. In der Kampagne wird man Dogfights sowohl im Weltraum als auch in der Atmosphäre von Planeten ausfechten können. Ego-Shooter-Passagen soll es ebenfalls geben - von Schleich-Einsätzen bis zu direkten Frontal-Angriffen. Sämtliche computergesteuerten Nicht-Spieler-Charaktere sollen außerdem eigene 24-Stunden-Tagesabläufe haben.Ein Großteil der grundlegenden Technologie sei fertig, aber an der Wegfindung, der Integration der Animationen, der Kampflogik, der Implementation der Missionen und der künstlichen Flug-Intelligenz werde noch gearbeitet. Gleiches gilt für das Streaming der Daten und die Optimierungen (CPU und GPU). Cloud Imperium Games will sich viel Zeit für die Entwicklung der Technologie nehmen, da sie die langfristige Grundlage für alle anderen Projekte darstellt. Derzeit wurden sich alle Kapitel und Missionen im Grey-Box-Stadium oder später befinden.Der erste Teil von Squadron 42 wird nicht mehr in diesem Jahr an den Start gehen, wie es ursprünglich geplant war. Stattdessen soll eine komplett fertige Mission bis zum Ende des Jahres präsentiert werden.