Star Citizen: Ausblick auf die nächsten großen Updates bis Version 4.0 - 4Players.de

DonDonat schrieb am 10.10.2016 um 16:10 Uhr

Ich hab ja bezüglich SC noch so einige Fragezeichen, die die hier anwesenden Experten ja eventuell beantworten können:

-Ab wann wird man bei SC denn endlich auch über im Spiel erspielte Währung Schiffe kaufen können?

-Ab wann kann man Star Marine denn mal antesten bzw. geht das eventuell jetzt schon nur ich finde es einfach nicht?

-Wann wird man endlich das Spiel bzw. die Server optimieren damit man nicht mit 10 bis <30FPS gequält wird?

Prinzipiell bereue ich die Unterstützung von SC für den Minimalbetrag der einem einen Alpha/ Beta Zugang gewährt nicht: dafür verspricht das Spiel später einfach zu gut zu werden, allerdings stört mich eben doch dass das eigentliche Spiel also: im Weltraum fliegen, handeln, entdecken etc. einfach kaum Fortschritte zu machen scheint :(

ED ist meines Wissens nach nicht viel länger in Entwicklung (vielleicht sogar kürzer? Ich hab diesbezüglich wirklich keine Ahnung) und dort kann ich schon ne ganze Menge mit passabler Performance machen.

SC hingegen dümpelt so vor sich hin, es werden immer neue Features angefangen, immer mehr versprochen und wirklich spielbar ist eigentlich nix...