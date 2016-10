Star Citizen: Hinter den Kulissen: Entwickler reagieren auf Kritik an der CitizenCon 2016 und zur Verschiebung von Squadron 42 - 4Players.de

Nach der CitizenCon 2016 fanden viele Diskussionen darüber statt, was auf dem hauseigenen Community-Event gezeigt wurde und vor allem was nicht. Es wurde u. a. kritisiert, dass erneut die prozedurale Planetenerstellung verbunden mit einer Mission - wie schon bei der gamescom 2016 - im Vordergrund stand und von dem Einzelspieler-Ableger Squadron 42 nicht wirklich viel gezeigt wurde. Der erste Teil des Solo-Modus sollte eigentlich in diesem Jahr veröffentlicht werden, aber das Vorhaben wurde verschoben, weil der Gesamtprojekt größer als geplant ausfällt (wir berichteten ). Um die hitzigen Diskussionen zu beruhigen, hat Cloud Imperium Games ein Hinter-den-Kulissen-Video zur CitizenCon 2016 bereitgestellt. Das Video soll veranschaulichen, welche Entscheidungen zur Präsentation auf der CitizenCon geführt haben und warum Squadron 42 noch nicht bereit war. Prinzipiell wollen sich die Entwickler die Zeit nehmen, die sie brauchen, um ein möglichst "erstklassiges Spiel" abzuliefern - trotz oder gerade wegen des hohen Erwartungsdrucks.