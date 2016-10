Star Citizen: Free-Fly-Aktion: Alpha-Version kann bis zum 30. Oktober kostenlos ausprobiert werden - 4Players.de

Die aktuelle Alpha-Version von Star Citizen kann bis zum 30. Oktober 2016 kostenlos ausprobiert werden. Interessierte Spieler können an der sogenannten "Free-Fly-Aktion" teilnehmen, sich einen neuen Account erstellen oder mit einem bestehenden Account einloggen und dann den Promo-Code "FALL2016" eingeben ( zur Webseite ). Danach darf man den Download starten und mit dem Raumschiff "F7C-M Super Hornet" die Alpha-Version genauer unter die Lupe nehmen.Letztes aktuelles Video: The Road to CitizenCon 2016