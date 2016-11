Star Citizen: Transparenz-Offensive: "Interner" Entwicklungsplan für das jeweils nächste, große Update wird veröffentlicht - 4Players.de

3.0: The Stanton System

Zum vierten Jahrestag der Kickstarter-Kampagne von Star Citizen hat sich Chris Roberts erneut mit einem "Letter from the Chairman" an die Spielerschaft gewandt. In dem Artikel bedankte er sich für die reichhaltige Unterstützung und versucht darzulegen, dass es sehr schwer sei, bei einem so großen und ambitionierten Projekt, konkrete Termine zu nennen, die auch eingehalten werden können. Er bezeichnet das Ganze als "Kobayashi Maru" ( Star Trek ) - quasi als eine ausweglose Situation. Einerseits würden die Leute gerne Termine sehen, sich dann aber aufregen, wenn diese nicht eingehalten werden. Andererseits seien die Leute auch sauer darüber, wenn die Entwickler gar keine Termine kommunizieren würden.Dieses Problem wollen sie bei Cloud Imperium Games fortan offensiv angehen und die interne Zeitplanung für das jeweils nächste große Update auf einer dafür vorgesehenen Webseite veröffentlichen und regelmäßig aktualisieren - wobei die dort aufgeführten Daten nicht wirklich feststehen würden. Es seien vielmehr interne Ziele, die sich jederzeit verschieben könnten, wenn die angestrebte Qualität nicht stimmen würde.Den Auftakt macht der "Production Schedule Report" zur Alpha 2.6. Das Update soll bis zum 8. Dezember 2016 fertig sein. Welche einzelnen Projekt-Schritte in den Bereichen Star Marine, Arena Commander (Balance), Tech/Systems und Content noch bis dahin anstehen, kann hier nachgelesen werden. Weiter unten ist ebenfalls der (terminlose) Fahrplan aufgelistet, der bereits bei der CitizenCon 2016 bekanntgegeben wurde. Zu Squadron 42 gab es keine Neuigkeiten.Letztes aktuelles Video: The Road to CitizenCon 2016