Star Citizen: Videos zeigen Star Marine (Shooter-Modul), neue Raumschiffe mit Alpha 2.6 und die Großkampfschiffe der UEE - 4Players.de

Nach der Transparenz-Offensive bei der Entwicklung von Star Citizen wir berichteten ) strahlte Cloud Imperium Games einen zweistündigen Livestream zum vierjährigen Jubiläum der grundlegenden Kickstarter-Kampagne aus. In dem Livestream wurden u. a. die Raumschiffe vorgestellt, die mit Alpha-Version 2.6 ins Spiel kommen sollen: Drake's Caterpillar (Schlepper), Drake's Herald (Info-Runner) und Origin 85X (Luxusschiff). Auch Star Marine, das Ego-Shooter-Modul mit Arena-Gefechten, die auch in der Schwerelosigkeit stattfinden können, wurde präsentiert. Star Marine soll zusammen mit Alpha-Version 2.6 veröffentlicht werden. Derzeit wird der 8. Dezember 2016 als möglicher Termin gehandelt. Die Großkampfschiffe der UEE (United Empire of Earth) werden ebenfalls in einem Clip demonstriert. Im Zuge des Jubiläums werden diverse Raumschiffe bei der "Intergalactic Aerospace Expo" angeboten