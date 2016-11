In dem folgenden Video wird der Designprozess des Raumschiffs Prowler näher vorgestellt. Aus diversen Konzeptzeichnungen hat man sich für eine Vogelvariante entschieden. Immerhin soll der Truppentransporter der Firma Espiria die Soldaten in Star Citizen per senkrechten Landeanflug ausspucken. Und auch die Streben, die wie ein Vogelnest anmuten, sollen Radarstrahlen reflektieren. Ebenso dienen die Federn der Düsen als Deckungsschutz der Soldaten:Letztes aktuelles Video: Behind The Scenes Prowler