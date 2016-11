Star Citizen: Video zeigt vier Varianten bekannter Raumschiffe - 4Players.de

Mit der Alpha-Version 2.6 werden die vier Raumschiffe Avenger Titan, Gladius, Sabre und F7C Hornet in einem neuen Look mit neuer Waffenbestückung ausgeliefert. Die Entwickler haben bemerkt, dass die wenigsten Spieler in Star Citizen ihre Raumschiffe großartig verändern und lieber mit der vorgefertigte Bestückung vorliebnehmen, zumal diese auch bewusst ausgeglichen gestaltet wurde. Die Varianten hingegen sollen bestimmte Spielstile unterstützen und somit den Weltraum mit mehr Variabilität füllen:Letztes aktuelles Video: Behind the Scenes Variants