Star Citizen: Game Engine gewechselt: Von der CryEngine zur Lumberyard-Game-Engine von Amazon (Twitch-Integration, Cloud) - 4Players.de

Chris Roberts (Frontmann von Cloud Imperium Games) gab im Rahmen der Veröffentlichung von Star Citizen Alpha 2.6 bekannt, dass sie die Lumberyard-Game-Engine von Amazon für Star Citizen und Squadron 42 verwenden würden. Die Engine soll u. a. Zugriff auf die Amazon-Cloud-Dienste (AWS-Clound) und eine einfache Integration von Twitch erlauben.Vorher setzte das Projekt auf die CryEngine. Laut dem "Director of Communications" von Cloud Imperium Games wurden die zahlreichen Veränderungen und Erweiterungen, die sie in den vergangenen Jahren an der CryEngine vorgenommen hatten, aber nicht verworfen, sondern konnten in die Lumberyard-Engine übernommen werden, da die Amazon-Engine wiederum auf der CryEngine basiert. Sie würden bereits seit mehr als einem Jahr mit der neuen Technologie arbeiten, sagte Roberts."Amazon Lumberyard ist eine kostenlose, plattformunabhängige 3D-Spiele-Engine, mit der Sie äußerst hochwertige Spiele erstellen, mit dem Rechner- und Speicherpotenzial der AWS-Cloud verbinden und Fans auf Twitch erreichen können. Durch den Einsatz von Lumberyard bleibt Ihnen mehr Zeit für die Entwicklung von Spielgefühl und für den Ausbau Ihrer Fangemeinden. Sie müssen sich deutlich weniger mit der aufwändigen Erstellung der Spiele-Engine und der Verwaltung der Serverinfrastruktur befassen (...) Amazon Lumberyard ist in Twitch integriert. Sie können also Spiele entwickeln, die monatlich für mehr als 1,7 Millionen Broadcaster und 100 Millionen Betrachter auf Twitch zugänglich sind. Mit Twitch ChatPlay können Sie mithilfe von "Drag and Drop" Spiele entwickeln, in denen Twitch-Ansichten mittels Chatfunktionen direkt und in Echtzeit Einfluss auf das Spiel nehmen können. Twitch Metastream ermöglicht Broadcastern zudem, die Spiel-Broadcasts umfassend durch Overlays, Statistiken und Grafiken auf den Benutzer zuzuschneiden. Mit der JoinIn-Funktion können Sie außerdem Spiele erstellen, mit denen Twitch-Broadcaster mit einem einzigen Klick ihr Live-Publikum einladen können, mit ihnen am Spiel teilzunehmen, während andere weiterhin zusehen können", heißt es von Amazon "We've been working with Amazon for more than a year, as we have been looking for a technology leader to partner with for the long term future of Star Citizen and Squadron 42", sagt Chris Roberts, CIG's CEO und Creative Director. "Lumberyard provides ground breaking technology features for online games, including deep back-end cloud integration on AWS and its social component with Twitch that enables us to easily and instantly connect to millions of global gamers. Because we share a common technical vision, it has been a very smooth and easy transition to Lumberyard. In fact, we are excited to announce that our upcoming 2.6 Alpha release for Star Citizen is running on Lumberyard and AWS.""Star Citizen and Squadron 42 are incredibly ambitious projects which are only possible with great engine technology paired with the transformative power of the cloud. We love how CIG's bold vision has already inspired a massive community, and we're thrilled to see what they create with Lumberyard, AWS, and the Twitch community", sagt Dan Winters, Head of Business Development bei Amazon Games. "We're excited that they've chosen Lumberyard and AWS to provide the performance and scalability they need to bring their games to a massive audience."Roberts fügt hinzu: "We are delighted to be working with a partner with the strength, vision, and resources of Amazon Web Services. We are looking forward to developing our relationship with AWS and the Lumberyard community in the future."Letztes aktuelles Video: Alpha 26 Gameplay Trailer extended