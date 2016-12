Star Citizen: Alpha 2.6 mit Star Marine und vielen Verbesserungen veröffentlicht - 4Players.de

DonDonat schrieb am 24.12.2016 um 11:41 Uhr

Hab es heute morgen geladen und gerade aus Neugier Star Marine genau eine Runde gespielt...

Das Adjektiv "schlecht" beschreibt dabei ganz gut meinen Eindruck nach dieser Runde :wink:

Und ja, ich weiß dass es nicht mal eine echte "Alpha" ist, aber so viele Probleme wie ich in dieser einen Runde hatte (nur um mal ein paar aufzuzählen: Tot ohne Grund, Tot bei Nutzung eines Medi Kits, plötzliches Verweigern der Schussfunktion von Waffen, extreme Asynchronität...), da hätte man 2.6 wohl noch ein paar Monate auf dem PTU laufen lassen sollen :cry:

In Universe werde ich wohl morgen auch noch mal rein schauen, nur glaube ich dass die FPS dort immer noch so gering ist dass man es nicht länger als ein paar Minuten aushält....