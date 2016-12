Star Citizen: Chris Roberts spricht über den Engine-Wechsel und führt die Vorteile der Lumberyard-Engine von Amazon auf - 4Players.de

Balmung schrieb am 25.12.2016 um 15:20 Uhr

Jo, so hatte ich das erwartet und kein Wechsel weil Lumberyard so eine tolle Twitch Integration bietet, das war höchstens ein netter Bonus, wenn überhaupt.

Ich glaube so schmerzfrei dürfte ein Engine Wechsel selten wie in diesem Fall von statten gegangen sein. ;)